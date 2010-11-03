Телекомпания ТЕТ сменила руководство. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Сегодня на заседании Нацсовет принял решение о переоформлении лицензии на вещание ПАО „ТК „ТЕТ”, согласно поданному в сентябре 2010 года заявлению телекомпании. Основанием для принятия такого решения стало изменение состава руководящих и наблюдательных органов.

Решением Нацсовета зафиксировано расширение штата правления компании. На место А.КАЛИНЧУКА пришли Е.ПИРОЖКОВА, Г.ЧАЙКА и И.ЧЕРНЯК, также в составе правления остался А.РАЙДАНОВ. В состав редакционного совета, состоящего из четырех человек, на место Н.ЦВИЛИЙ пришла программный директор Н.СИМОНИНА. Следовательно, в настоящее время, кроме нее, в редакционный совет входят М.КОВТУН, М.ПИНЧУК и В.СКИБА.

Как известно, телекомпания ТЕТ имеет три лицензии на эфирное и одну лицензию на спутниковое вещание. Учитывая требования ст. 8 Закона Украины „О телевидении и радиовещании”, Национальный совет рекомендовал компании переоформить (через объединение) действующие лицензии на эфирное вещание.