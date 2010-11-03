Результаты выборов мэра Николаева

На выборах мэра Николаева победил действующий городской голова Владимир ЧАЙКА.

Как сообщил корреспонденту УНИАН член Николаевской городской избирательной комиссии Станислав МАЛЬЦЕВ, избирательная комиссия сегодня получила протоколы с результатами голосования на местных выборах из всех 203 избирательных участков в городе и приступила к их обработке.

К вечеру среды были просчитаны результаты по выборам городского головы Николаева, по многомандатным округам в областной совет и мажоритарным округам №№ 39 и 40.

По итогам подсчета голосов, городским головой Николаева остался нынешний мэр В.ЧАЙКА. За него проголосовали на 5-6 тысяч больше избирателей, чем за его ближайшего соперника Сергея ИСАКОВА. (В.ЧАЙКА баллотировался в мэры Николаева от Партии регионов, С.ИСАКОВ – от партии «Третья сила». Всего на должность городского головы Николаева претендовало 11 кандидатов - УНИАН).

В областной избирательной комиссии еще ожидают данные с семи участков.