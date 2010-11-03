Пограничников переведут в состав МВД

Пограничная служба после реформирования будет находиться в составе Министерства внутренних дел.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, об этом заявил министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЁВ во время рабочей встречи с делегацией Европарламента во главе с Павелом КОВАЛЕМ.

Министр отметил, что подчинение предусматривается осуществить в процессе реформирования пограничной службы.

А.МОГИЛЁВ подчеркнул, что тема безвизового режима между Украиной и ЕС очень важна. Учитывая то, что на МВД Украины возложены основные задачи по реализации миграционной политики, министерство уделяет этой работе значительное внимание.

По его словам, на сегодня есть две важнейших задачи по реформированию этой сферы – внедрение паспортов с биометрическими данными владельца и адаптация украинского законодательства к европейским требованиям. А.МОГИЛЁВ сообщил, что сейчас на рассмотрении в Верховной Раде находится несколько законопроектов, связанных с вопросами введения безвизового режима.

Он также подчеркнул, что Украина готова перенимать европейский опыт введения условий по переходу на безвизовый режим.

В ходе встречи П.КОВАЛЬ поблагодарил А.МОГИЛЁВА за работу МВД Украины по обеспечению условий безвизового режима и евроинтеграционных процессов.

П.КОВАЛЬ подчеркнул важность подготовительных этапов к введению безвизового режима. По его словам, сейчас уже практически готов документ, который станет своеобразным планом действий украинцев на пути к введению безвизового режима, определит порядок поэтапных действий на этом пути.

”Самое важное для нашей делегации - обсудить тему безвизового режима. Сейчас мы готовим последнюю версию документа, надеемся завтра вместе с нашими украинскими коллегами закончить эту работу”, - подчеркнул П.КОВАЛЬ.

По его словам, этот документ будет полезен в работе и МВД, и министра, ведь им будут выписаны основные задачи на пути к введению безвизового режима.

Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, в частности, связанных с соблюдением права на свободу слова, обеспечения правопорядка во время избирательной кампании.