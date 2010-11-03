Жители Берегова проголосовали за переименование города

Жители Берегового Закарпатской области на местном референдуме 31 октября проголосовали за переименование города в Берегсас.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщил руководитель Карпатского центра полинговых исследований, кандидат социологических наук, преподаватель Ужгородского национального университета Федор ШАНДОР.

По его информации, идею переименования города Берегового поддержали 4 тысячи 688 человек, «против» высказалась 4 тысячи 358. Еще 332 бюллетеня признаны недействительными.

В референдуме приняли участие 47,76 % избирателей.

Инициатором референдума, по словам Ф.ШАНДОРА, был городской председатель Берегового, председатель Демократической партии венгров Украины Иштван ГАЙДОШ.

«Люди имеют право вернуть историческое название своему населенному пункту», – считает Ф.ШАНДОР.

Он также добавил, что факт проведения референдума свидетельствует о том, что в Украине действительно есть демократия.

«Как на Востоке, так и на Западе страны людям предоставляется право волеизъявления относительно региональных позиций (русскоязычных - на Востоке и, соответственно, венгроязычных позиций - на Западе страны)», - заметил социолог.

Как сообщал УНИАН, в Берегово 31 октября вместе с местными выборами проходил также референдум о переименовании города.

Справка УНИАН. Город Берегово назывался Берегсас, когда входил в состав Венгерского государства и Австро-Венгерской империи.

В 1920 году, когда по решению Трианонского договора город вошел в состав новосозданного Чехословацкого государства, Берегсас переименовали в Берегово.

2 ноября 1938 года по решению Венского арбитражного суда Берегово снова отошло к Венгрии, и венгерская власть вернула ему название Берегсас.

В 1945 году Берегсас вместе со всей территорией нынешнего Закарпатья становится частью Украинской ССР в составе Советского Союза, и городу снова вернули название Берегово.