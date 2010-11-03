НБУ решил ликвидировать банк

Национальный банк Украины (НБУ) отозвал банковскую лицензию и инициировал процедуру ликвидации банка "Синтез", сообщается на сайте регулятора.

«С 3 ноября 2010 года прекращены полномочия временного администратора банка Евгения ЧЕЧИЛЯ, правления (совета директоров), совета и общего собрания банка. Ликвидатором ПАО АБ «Синтез» назначен служащий Национального банка Украины Александр БОЛДЫРЕВ», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Нацбанк своим постановлением №263 от 8 июня т.г. назначил временную администрацию в банке «Синтез» с 9 июня по 8 декабря 2010 года.

Справка УНИАН. АБ «Синтез» зарегистрирован в 1993 г.

По состоянию на 1 октября т.г. банк занимал 161 место из 176 банков по объему активов, которые на указанную дату составляли 160,937 млн. грн.

По итогам января-сентября т.г. убыток банка "Синтез" составил 206,817 млн. грн.

По данным НБУ, основными акционерами банка являются: ООО «Премиум-плюс» - 24,96% и физлицо Александр ЛОЙФЕНФЕЛЬД - 74,9192% акций.