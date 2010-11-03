Евро на межбанке растет

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9550/7,9640 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту повысились – 0,2585/88, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,1685/11,1840. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,4058/60 (вторник — 1,3960/62).

Во вторник Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9150/7,9500.