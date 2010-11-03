Львовский губернатор против сужения прав молодежных организаций

Львовская областная государственная администрация сегодня направила письма народным депутатам Украины с просьбой отказаться от сужения права молодежных и детских общественных организаций получать официальную информации.

Об этом говорится в письме председателя Львовской областной государственной администрации Василия ГОРБАЛЯ к председателю Комитета ВР Украины по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма, копию которого имеет в своем распоряжении УНИАН.

В частности, Львовская ОГА просит законодателей исключить из законопроекта “О внесении изменений в Закон Украины “О молодежных и детских общественных организациях" (№2593 от 03.06.2008) нормы, которые могут «лишить значительную часть молодежных и детских общественных организаций права доступа к информации».

“Статью 8 проекта закона, который был принят в первом чтении, предлагается дополнить количественными критериями, в соответствии с которыми общественные организации, численностью мене 0,5% от численности соответствующего территориальной общины, а менее 10 тысяч членов - для всеукраинских организаций, будут ограничены в возможности принимать участие в обсуждении решений, которые касаются программ в отношении детей и молодежи. С целью недопущения сужения прав молодежных и детских организаций, прошу Вас исключить упомянутую норму из законопроекта”, - говорится в письме.

«Количественные критерии, сформулированные в законопроекте, могут фактически разделить молодежные и детские организации на условно “репрезентативные” и “нерепрезентативные” в вопросах предоставления им информации», - заявил в комментарии УНИАН советник председателя Львовской областной государственной администрации Анатолий ИГНАТОВИЧ.

По его мнению, таким образом может появиться новый метод дискриминации «меньшинства». «Нерепрезентативная» организация, не получив проект определенного решения, обратится к власти, пользуясь Законом “Об обращениях граждан”, - но теперь будет рисковать получить до сих пор невиданную отписку о том, что, мол, обязанности предоставлять информацию “маленьким” организациям не существует. Много ли в Украине общественных организаций, которые имеют 10 тысяч членов или 0,5% от количества жителей общины?» - отметил А.ИГНАТОВИЧ.

Справка УНИАН. Проект Закона Украины “О внесении изменений в Закон Украины “О молодежных и детских общественных организациях” был внесен народным депутатом Украины Олегом ЗАРУБИНСКИМ. На сегодняшний день законопроект прошел первое чтение и рекомендован профильным Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма к принятию Верховной Радой Украины во втором чтении.