Украине нужны месторождения нефти
23:42, 01 ноября 2010Общество
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Заседал украинско-сирийский межправительственный комитет
Украина заинтересована в освоении месторождений нефти и других полезных ископаемых в Сирии.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в ходе 7-го заседания украинско-сирийского межправительственного комитета глава украинской делегации, первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.
«Украинские предприятия рассчитывают на поддержку сирийской стороны во время проведения тендеров на участие в освоении месторождений нефти и других минеральных ресурсов», - сказал А.КЛЮЕВ.
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