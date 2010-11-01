Завтра в Украине - от 6° мороза до 18° тепла

Завтра в Украине сохранится сухая погода, днем до 13° тепла.

Как сообщили УНИАН в Гидрометцентре, 2 ноября переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, на высокогорье Карпат порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, в восточной части до 3° мороза; днем 8-13° тепла, в Закарпатье и Прикарпатье 15-18° тепла; в Карпатах ночью 1-6° мороза, днем 4-9° тепла.

В Киевской области завтра переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 8-13°.

В столице также переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 11-13°.