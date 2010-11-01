В Виннице горел торговый центр: двое пострадавших

В Виннице в результате пожара в магазине пострадали два человека.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС в Винницкой области.

Согласно сообщению, информация о задымлении в магазине, расположенном вблизи железнодорожного вокзала Винницы, на телефонную линию «101» поступила 31 октября около 20.40. Учитывая размеры торгового центра, а также то, что помещения магазина пристроены к 14-этажному жилому дому (в соседнем с магазином подъезде, в залах спортивного клуба ЖЭК №5 расположен избирательный участок № 28144) руководством Главного управления МЧС Украины в Винницкой области был объявлен повышенный, второй номер вызова.

На гашение пожара сразу были направлены дежурные караулы из четырех подразделений. После прибытия на место вызова спасатели организовали эвакуацию персонала из задымленного магазина. Две сотрудницы магазина с отравлением продуктами горения в состоянии средней тяжести были госпитализированы в реанимационное отделение городской больницы №1.

Гасить огонь спасатели не могли, потому что к подсобному помещению по приему товара, где и был очаг пожара, подходила линия высокого напряжения. В подсобном помещении ежеминутно взрывались электрические разряды. Обесточили здание работники электросетей только в 21.28, а уже в 21.30 пожар был ликвидирован.

Ущерб, нанесенный пожаром, подсчитывается.

Ориентировочная причина возгорания, короткое замыкание в электросети.

С целью непрерывной работы избирательного участка в 22.03 электроснабжение дома и избирательного участка было возобновлено.