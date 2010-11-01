ООН: Украина, Бразилия и Россия - мировые лидеры

Украина, Бразилия и Россия являются мировыми лидерами по динамике роста производства сельхозпродукции.

Об этом говорится в докладе Генерального секретаря Организации Объединенных Наций «Сельскохозяйственное развитие и продовольственная безопасность», сообщает Центр новостей ООН.

По данным доклада, в Бразилии наблюдается самое динамичное в мире развитие сельскохозяйственного сектора. К 2019 году рост в этой отрасли составит 40% по сравнению с периодом 2007–2009 годов.

В тройку мировых лидеров по динамике роста аграрного производства также вошли Россия и Украина. В документе сообщается, что в России и Украине рост сельхозпродукции составит в 2019 году 26% и 29%, при условии поддержки этого сектора правительствами.

За этот же период рост производства в США и Канаде прогнозируется в пределах 10–15%. А совокупный объем сельскохозяйственной продукции в 27 государствах-членах Европейского Союза к 2019 году вырастет менее, чем на 4%.

В докладе отмечается, что в Западной Европе наблюдается стагнация производства продовольствия.