В Закарпатский облсовет проходят две венгерские партии
23:16, 31 октября 2010Общество
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Опрос проходил в 60 населенных пунктах
В Закарпатье в областной совет проходят 7 партий, из них две – венгерские. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил Президент Карпатского центра полинговых исследований Владимир ПАНАСЕНКО.
По его словам, среди партий, которые закарпатцы избрали в областной совет, «проходные» семь. Первое место у “Единого Центра, второе место – Партии регионов, третье место – у ВО «Батькивщина», четвертое место – у «Сильной Украины», пятое место – «Фронта Змін».
Также проходят в областной совет, в соответствии с опросом, две венгерских политических партии – Демократическая партия венгров и Партия венгров Украины.
В.ПАНАСЕНКО также добавил, что в общей сложности проведен опрос в 60 населенных пунктах Закарпатья.
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