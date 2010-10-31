В Закарпатский облсовет проходят две венгерские партии

В Закарпатье в областной совет проходят 7 партий, из них две – венгерские. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил Президент Карпатского центра полинговых исследований Владимир ПАНАСЕНКО.

По его словам, среди партий, которые закарпатцы избрали в областной совет, «проходные» семь. Первое место у “Единого Центра, второе место – Партии регионов, третье место – у ВО «Батькивщина», четвертое место – у «Сильной Украины», пятое место – «Фронта Змін».

Также проходят в областной совет, в соответствии с опросом, две венгерских политических партии – Демократическая партия венгров и Партия венгров Украины.

В.ПАНАСЕНКО также добавил, что в общей сложности проведен опрос в 60 населенных пунктах Закарпатья.