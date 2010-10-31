Завтра в Украине - до +16°

1 ноября в Украине будет до 12° тепла.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в первый день ноября будет наблюдаться переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью - 0-5° тепла, на побережье Черного моря - до 8° тепла, в восточной части и областях Прикарпатья - местами 3-5° мороза; днем - 7-12° тепла, на крайнем юге и западе - 11-16°.

В Киевской области переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью - 0-5° тепла, днем - 7-12°.

В Киеве также без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью - 2-4° тепла, днем - 10-12°.