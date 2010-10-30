Погода на воскресенье

Завтра, 31 октября, на территории Украины сохранится прохладная погода без осадков.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, ночью и утром в Украине, кроме востока, местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, на побережье морей 1-6° тепла; днем 7-12° тепла, на крайнем западе, на юге Крыма и Одесской области до 15°; в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем 6-11° тепла.

В столице и Киевской области небольшая облачность, без осадков. Температура по области ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 7-12°, в Киеве ночью 1-3° тепла, днем 10-12°.