К проекту НК поступило 4400 предложений

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН заявляет, что на следующей неделе парламент не будет рассматривать во втором чтении проект Налогового кодекса.

Об этом он сказал в интервью телеканалу "Рада".

Спикер признал, что "был слишком оптимистичным, когда рассчитывал, что мы сможем приступить к обсуждению этого вопроса" на пленарной неделе 2-5 ноября.

В.ЛИТВИН сообщил, что к проекту Налогового кодекса поступило 4 тыс. 400 предложений, и нужно "не только их обработать, но и иметь четкое представление, что собой будет представлять закон в целостном восприятии".

По его мнению, необходимо оставить упрощенную систему налогообложения c теми же ставками налогов по ней, которые действуют сегодня.

"Скорее всего, ВР начнет рассмотрение проекта Налогового кодекса 16 ноября", - сказал В.ЛИТВИН.