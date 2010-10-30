К проекту НК поступило 4400 предложений
Литвин был слишком оптимистичным
Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН заявляет, что на следующей неделе парламент не будет рассматривать во втором чтении проект Налогового кодекса.
Об этом он сказал в интервью телеканалу "Рада".
Спикер признал, что "был слишком оптимистичным, когда рассчитывал, что мы сможем приступить к обсуждению этого вопроса" на пленарной неделе 2-5 ноября.
В.ЛИТВИН сообщил, что к проекту Налогового кодекса поступило 4 тыс. 400 предложений, и нужно "не только их обработать, но и иметь четкое представление, что собой будет представлять закон в целостном восприятии".
По его мнению, необходимо оставить упрощенную систему налогообложения c теми же ставками налогов по ней, которые действуют сегодня.
"Скорее всего, ВР начнет рассмотрение проекта Налогового кодекса 16 ноября", - сказал В.ЛИТВИН.