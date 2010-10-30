Азербайджану нужны вертолеты
02:47, 30 октября 2010Общество
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Азаров комментирует переговоры
Азербайджан заинтересован в приобретении продукции украинских авиастроительных предприятий.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил в эфире телеканала «Интер», комментируя переговоры с Президентом Азербайджана Гейдаром АЛИЕВЫМ.
Украинский премьер отметил, что речь идет, прежде всего, о вертолетостроении.
«АЛИЕВ говорит: это прекрасная идея, я готов в это деньги вложить. У вас есть двигатели и специалисты, а мне нужны вертолеты», - сказал Н.АЗАРОВ.
Он также сообщил, что первые вице-премьеры двух стран уже получили задание проработать этот вопрос и выйти с конкретными предложениями.
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