Украина и Польша успеют подготовить инфраструктуру к Евро-2012

Города Польши и Украины, которые будут принимать Евро-2012, успеют подготовить свою инфраструктуру, заявили на брифинге во Львове вице-премьер-министр Украины Борис КОЛЕСНИКОВ и вице-премьер-министр, министр экономики Польши Вальдемар ПАВЛЯК.

Как передает корреспондент УНИАН, они отметили, что проведение Евро-2012 станет толчком к развитию обеих стран.

«После проведения Евро-2012 Украина будет иметь такие же последствия, как другие страны, которые проводили это мероприятие: развитую инфраструктуру, новый уровень подготовки персонала. Это будет импульсом к развитию страны», - отметил Б.КОЛЕСНИКОВ.

На такой же эффект надеется и В.ПАВЛЯК: «Понятно, что за короткий срок мы не получим прибыли, но это очень важный импульс к развитию, продвижение. На наши страны обращают внимание мощные инвесторы, компании мирового уровня. Спорт разбудит большие эмоции и амбиции».

Оценивая подготовку Львова к Евро-2012, Б.КОЛЕСНИКОВ отметил значительные сдвиги: «Начался монтаж крыши стадиона, практически построена коробка нового терминала Львовского аэропорта. Сейчас особое внимание мы обращаем на строительство дорог. Кроме того, готовится изменение генплана Львова с учетом объектов, которые будут строиться в пределах подготовки к «Олимпийской надежде-2022».

Б.КОЛЕСНИКОВ сообщил, что сегодня во время совещания по вопросу обустройства украинско-польской государственной границы к проведению Евро-2012 был обсужден вопрос упрощенной системы пересечения границы во время чемпионата. «Думаю, что на протяжении 10-12 месяцев эти вопросы будут решены», - отметил Б.КОЛЕСНИКОВ.

Он также сообщил, что на этой неделе между Министерством финансов и Министерством культуры будет решен вопрос о финансировании необходимых работ по реконструкции Национального академического драматического театра им. Заньковецкой.

Также Б.КОЛЕСНИКОВ добавил, что землю вдоль будущей магистрали Львов - Краковец нужно продавать или предоставлять в аренду исключительно на аукционах.

«В третьей декаде декабря состоится заседание оргкомитета, и мы получим информацию, какие зоны – зоны отдыха, гостиничные зоны будут вдоль этой трассы. Кроме того, сейчас правительство ведет переговоры с иностранными компаниями о приобретении скоростных поездов. Украина должна получить в ноябре шесть скоростных поездов», - добавил он.