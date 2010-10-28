Азаров: соглашение о зоне свободной торговли с ЕС будет в ближайшее время

В Еврокомиссии убеждены, что соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС будет подписано в ближайшее время.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в эфире Первого национального телеканала заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, комментируя результаты встречи с Еврокомиссаром по торговле Карелом де ГУХТОМ.

«Де ГУХТ сказал, что он твердо убежден, что в ближайшее время такое соглашение будет подписано», - заявил Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что, несмотря на всю сложность переговоров, в ходе последнего раунда был достигнут существенный прогресс, и высказал надежду, что по всем проблемным вопросам удастся достичь компромисса.

Н.АЗАРОВ также сообщил, что очередной раунд переговоров по подготовке соглашения о зоне свободной торговле состоится в декабре.

Как сообщал УНИАН, Н.АЗАРОВ сегодня в ходе встречи с К. де ГУХТОМ в Киеве ознакомил Комиссара ЕС с перечнем принципиальных вопросов, которые требуют решения для установления свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом.

Прежде всего, премьер назвал вопрос отказа от экспортных субсидий в двухсторонней торговле.

Вторым вопросом является отказ от механизма установления входных цен на сельскохозяйственную продукцию.

Кроме того, Н.АЗАРОВ подчеркнул необходимость рассмотрения вопроса о динамике тарифных квот и пошлины, имея в виду постепенное расширение квот и снижение размера пошлины. Также, по его словам, Украина считает необходимым отказаться в свободной торговле от инструментов торговой защиты.

«Особенно нас беспокоит ситуация, связанная со сферой услуг. Две очень важные позиции: это автотранспорт - для нашей страны это 34 тыс. автоперевозчиков и, безусловно, энергетические услуги», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что Украина присоединилась к Энергетической хартии и исключение из зоны свободной торговли энергетических услуг «делает практически нецелесообразным наше участие в этой Энергетической хартии».

«Эти вопросы для нас являются принципиальными, и по ним необходимо было бы найти решение», - заявил Н.АЗАРОВ.

Напомним, что соглашение о зоне свободной торговли является неотъемлемой частью соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.