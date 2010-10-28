В Мариуполе накрыли банду «охотников» за квартирами

12:36, 28 октября 2010
Общество
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В деле уже 15 эпизодов

Работники Управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в Донецкой области разоблачили организованную преступную группу, участники которой на протяжении 2009-2010 годов путем обмана и злоупотребления доверием незаконно завладевали квартирами социально незащищенных жителей Мариуполя.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, организовала и возглавила группу 41-летняя женщина, сообщниками которой были двое мужчин. Все они уже неоднократно были судимы.

Женщина занималась оформлением необходимых документов и подбором покупателей. А мужчины – поиском социально незащищенных владельцев недвижимости. Сначала мошенники, угощая спиртным, входили в доверие к будущим жертвам, которых впоследствии спаивали и, применяя физическую силу с угрозами, вынуждали подписывать документы на право распоряжаться их жильем. «Законность» этих сделок удостоверяли коррумпированные нотариусы.

На сегодняшний день оперативники УБОП установили 15 фактов незаконного завладения жильем. Нанесенные убытки составляют свыше 2 млн. 500 тыс. грн.

Во время обысков по месту жительства фигурантов выявлены и изъяты пистолет иностранного производства, граната, три бронежилета, рации, шапки с прорезами для глаз, оптический прицел, большое количество патронов, документы на недвижимость и другие вещественные доказательства.

Относительно участников организованной преступной группы следственным отделом УБОП ГУМВД возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины.

Проводятся мероприятия по установлению других фактов преступной деятельности группы. Принимаются меры по возвращению отобранных квартир законным владельцам.

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