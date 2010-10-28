Церемония открытия Междуреченского горно-обогатительного комбината
11:59, 28 октября 2010Общество
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29 октября 2010 года в Иршанском районе Житомирской области пройдет церемония открытия Междуреченского горно-обогатительного комбината.
Продукция комбината используется для производства диоксида титана, который применяется при производстве лаков, красок, эмалей, бумаги, косметических средств и средств личной гигиены.
Междуреченский ГОК входит в группу компаний Дмитрия Фирташа Group DF.
Начало мероприятий в 12:00.
Предоставляется транспорт, сбор в 8:40 возле станции метро «Житомирская» (в направлении города Житомир). Выезд в Киев в 15:00-15:30.
Аккредитация до 20:00 28 октября по телефону +38 050 330 22 32.
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