29 октября 2010 года в Иршанском районе Житомирской области пройдет церемония открытия Междуреченского горно-обогатительного комбината.

Продукция комбината используется для производства диоксида титана, который применяется при производстве лаков, красок, эмалей, бумаги, косметических средств и средств личной гигиены.

Междуреченский ГОК входит в группу компаний Дмитрия Фирташа Group DF.

Начало мероприятий в 12:00.

Предоставляется транспорт, сбор в 8:40 возле станции метро «Житомирская» (в направлении города Житомир). Выезд в Киев в 15:00-15:30.

Аккредитация до 20:00 28 октября по телефону +38 050 330 22 32.