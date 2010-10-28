Fitch прогнозирует укрепление гривни

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует рост ВВП в Украине по итогам 2010 г. на уровне 5%, по итогам 2011 г. – 4,5%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в информационных материалах, розданных сегодня на ежегодной конференции Fitch Ratings в Украине.

По прогнозам Fitch, среднегодовая инфляция в Украине по итогам текущего года составит около 10%, в 2011-м – 10,8%.

Также Fitch прогнозирует некоторое укрепление курса национальной валюты по отношению к доллару США. Так, по прогнозам рейтингового агентства, среднегодовой курс гривни к доллару по итогам 2010-го составит 7,84 грн./долл., в 2011-м – 7,7 грн./долл.

Объем золотовалютных резервов Национального банка Украины, по прогнозам Fitch, на конец текущего года составит 34,1 млрд. долларов, на конец 2011-го – 42 млрд. долларов. Общий внешний долг Украины на конец текущего года ожидается на уровне 78% (к ВВП), 2011 г. – 74,5% (к ВВП). Общий долг государства - 27,8% (к ВВП) в 2010 году и 27,6% - в 2011-м.

Fitch ожидает, что номинальный ВВП Украины на конец 2010 года составит 140,9 млрд. долларов, по итогам 2011-го – 164,9 млрд. долларов.

Дефицит счета текущих операций в 2010 году ожидается рейтинговым агентством на уровне 0,9% к ВВП, в 2011-м – 1,8% к ВВП.