Студенты-социологи получат практику на экзит-поле в Херсоне

Социологи Херсонского государственного университета 31 октября проведут экзит-пол «Местные выборы 2010».

Как сообщила сегодня на пресс-конференции в Херсоне заведующая кафедрой социальной работы Института социологии, психологии и истории ХГУ Татьяна КОРШУН, таким образом кафедра планирует проверить уровень готовности к социологическим исследованиям студентов факультета.

«Мы не имеем заказчика на проведение этого экзит-пола. Кафедра социологии таким образом планирует проверить знания своих студентов. К тому же студенты таким способом желают приобрести опыт работы», - сообщила Т.КОРШУН.

В частности, планируется на протяжении дня голосования опросить 10 тысяч избирателей на 42 участках. По мнению организаторов экзит-пола, в результате опроса погрешность не превысит 1%.

Для эффективности и объективности проведения экзит-пола интервьюеры пройдут необходимые подготовительные курсы. Также на протяжении дня голосования будет обеспечен контроль над их работой.

Студенты кафедры социологии ХГУ примут участие в экзит-поле добровольно.

Результаты экзит-пола будут объявлены 31 октября в 23 часа.