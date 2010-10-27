ЕБРР даст 50 млн. евро на альтернативную энергетику в Украине

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) запускает Программу финансирования альтернативной энергетики в Украине (USELF), которая предусматривает кредитное финансирование в объеме 50 млн. евро для украинских компаний, инвестирующих в возобновляемые источники энергии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор ЕБРР в Украине Андре КУУСВЕК сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, также дополнительные 20 млн. евро в рамках программы USELF будут предоставлены международной организацией Clean Technology Fund. В частности, программа предполагает займ в объеме до 15 млн. евро для финансирования производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии, таких как вода, ветер, биомасса и солнечная энергия. Также предполагается, что в рамках программы могут финансироваться проекты по производству твердого топлива из биомассы (пеллеты).

Помимо займов, программа USELF поддержит развитие проектов, предоставляя бесплатную техническую помощь. Данная техническая помощь будет финансироваться Глобальным экологическим фондом.

Проекты в сфере альтернативной энергетики, реализованные в рамках программы USELF, помогут снизить негативное воздействие на окружающую среду в Украине, а также уменьшить объемы импортируемого топлива. Программа USELF должна стать катализатором инвестиций в возобновляемые источники энергии, потенциал которых в Украине весьма значителен.

Программа USELF разработана на основе проверенной модели. Аналогичные проекты ЕБРР уже действуют в странах Восточной Европы, в Центральной Азии и на Кавказе.

На сегодняшний день в рамках инициативы ЕБРР по поддержке устойчивой энергетики более 4 млрд. евро направлены на реализацию проектов общей стоимостью более 20 млрд. евро в 27 странах. Общее снижение выбросов, парниковых газов в результате внедрения этих проектов достигает 27 млн. тонн в год.