Янукович увеличил состав Комиссии по помилованию

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ увеличил состав Комиссии при Президенте по вопросам помилования, введя туда, в частности, Елену ЛУКАШ - первого заместителя главы своей администрации - представителя Президента в Конституционном Суде и Андрея ПОРТНОВА - заместителя главы Администрации Президента - руководителя Главного управления по вопросам судебной реформы и судоустройства .

Об этом говорится в указе № 966/2010, обнародованном на сайте главы государства.

Кроме того, в состав Комиссии также включены Михаил ГАВРИЛЮК - руководитель Главного управления по вопросам оборонной политики и деятельности правоохранительных органов Администрации Президента и Виталий ПОЛОЖИШНИК - заведующий отделом по вопросам судоустройства и статуса судей Главного управления по вопросам судебной реформы и судоустройства Администрации Президента Украины.