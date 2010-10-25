Директор госпредприятия попался на взятке в 19 тысяч

В Николаевской области во время получения взятки в размере 19 тыс. грн. задержан директор государственного предприятия.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Управления МВД Украины в Николаевской области, взятка давалась руководителю за содействие в получении первоочередного права в период проведения торгов. Задержание произвели сотрудники службы по борьбе с экономическими преступлениями областной милиции.

Во время обыска правоохранители изъяли документы и вещи, которые могут свидетельствовать о преступной деятельности задержанного.

По данному факту следственным отделом прокуратуры Николаевской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в большом размере должностным лицом). Проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств дела.