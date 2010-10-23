Российский министр высоко оценил действия украинского спецназа

Министры внутренних дел Украины и Российской Федерации Анатолий МОГИЛЕВ и Рашид НУРГАЛИЕВ наблюдали сегодня в Севастополе за действиями по освобождению заложников во время антитеррористических учений подразделением специального назначения внутренних войск МВД Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, делегации правоохранительных ведомств двух стран провели в Севастополе совместное заседание коллегий.

Министры ознакомились с основными направлениями служебно-боевой деятельности подразделений специального назначении ВВ МВД Украины. Бойцы спецподразделения продемонстрировали высоким гостям, в частности, высадку разведподразделения с вертолета, спуск по горному склону, десантирование водолазных штурмовых групп с плавсредств, штурм захваченной террористами яхты, десантирование штурмовой группы из вертолета на яхту, освобождение заложников, захваченных в административном здании.

Министры почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны, возложив цветы к мемориалу Героев обороны Севастополя в 1941-1942 гг.

Представителям делегаций двух государств была продемонстрирована выставка милицейской спецтехники и автотранспорта.

Р.НУРГАЛИЕВ во время подхода к прессе высоко оценил действия украинского спецназа. Он также сообщил, что в следующем году во Владивостоке планируются совместные учения, направленные на то, чтобы специальные подразделения во всех ситуациях могли выполнять поставленные задачи по сохранению жизни и здоровья граждан.

А.МОГИЛЕВ, отметил, что сотрудничество между украинскими и российскими коллегами будет и далее направлено на защиту прав, свобод и интересов украинских и российских граждан.