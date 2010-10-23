ЕБРР открыл "ВТБ Банку" кредитную линию

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в рамках своей Программы содействия развитию торговли (ПСРТ) открыл "ВТБ Банку" (г. Киев) кредитную линию торгового финансирования в размере 50 млн. долл., говорится в сообщении ЕБРР.

В рамках этой программы ЕБРР предоставляет гарантии международным подтверждающим банкам, принимая на себя политические и коммерческие платежные риски, связанные с международными торговыми операциями, которые осуществляются банками в странах деятельности ЕБРР.

Данный проект является частью стратегии ЕБРР, направленной на содействие кредитованию реального сектора украинской экономики. В соответствии с результатами ПСРТ за 2009 год, Украина находится на третьем месте (после России и Грузии) среди всех стран деятельности ЕБРР по количеству торговых операций, которые были поддержаны в рамках Программы.

Справка УНИАН. Европейский банк реконструкции и развития является крупнейшим финансовым инвестором в Украине. По данным на 1 октября 2010 г. он взял на себя обязательства относительно предоставления инвестиций на сумму более 5,1 млрд. евро в рамках 204 проектов.

ПАО «ВТБ Банк» основано в 1992 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 октября 2010 года составили 30,826 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 26,206 млрд. грн., обязательства – 28,644 млрд. грн., уставный капитал - 2,929 млрд. грн., собственный капитал – 2,183 млрд. грн.

Убыток «ВТБ Банка» за январь-сентябрь 2010 года составил 130,558 млн. гривень.

Российский "Внешторгбанк" (ВТБ) владеет 99,9153% акций ПАО «ВТБ Банк».