Ликвидирован разлив более 4 кг ртути

В Черкассах ликвидирован разлив более 4 килограммов ртути.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Черкасской области, разлив ртути был обнаружен на углу улиц 30 лет Победы и Рустави.

Из-за интенсивного движения транспорта, который до оцепления территории двигался прямо по ртути, площадь зараженной местности составляла 50 кв. м. Для проведения демеркуризации этой площади специалистам МЧС пришлось снять 7-сантиметровый слой загрязненной почвы.

Собранную землю, а также опасный металл для дальнейшей утилизации передан в ООО «Добробут-ЭКО-Украина». После проведенной демеркуризации местности на месте происшествия был сделан анализ загрязнения воздуха. Наличия свыше предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не выявлено.

Угрозы жилым домам, детскому саду и школе, расположенным в нескольких сотнях метров от места чрезвычайного происшествия, нет, заверили в ГУ МЧС.