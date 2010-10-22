Мониторинг Совета Европы для Украины - это ненормально?
Литвин: нужно добиться снятия
Украина должна добиться снятия мониторинга, который проводит Совет Европы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН на специальном заседании парламента по случаю 60-й годовщины со дня подписания Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод 1950 года.
Он сказал: «Очевидно, что и Верховной Раде, и Кабинету министров, нам всем совместно необходимо немедленно принять меры относительно обязательств Украины перед Советом Европы».
«Нам нужно добиться снятия мониторинга с Украины, потому что это явно ненормальная ситуация, когда председательствующая в Комитете министров Совета Европы (Украина будет председательствовать с 3 мая 2011 года – УНИАН) страна сама находится под мониторингом», - сказал В.ЛИТВИН.
Он также отметил необходимость разработки в Украине целостной концепции национальной политики в сфере прав человека, а также введения в практику экспертизы законопроектов и других нормативно-правовых актов на предмет соответствия Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод 1950 года.
По мнению В.ЛИТВИНА, все вопросы, которые возникают в разных странах относительно выполнения Конвенции, можно было бы обсудить на конференции высокого уровня государств - членов Совета Европы и, «очевидно, ее стоило бы провести в Украине во второй половине 2011 года».