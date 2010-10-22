Мониторинг Совета Европы для Украины - это ненормально?

Украина должна добиться снятия мониторинга, который проводит Совет Европы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН на специальном заседании парламента по случаю 60-й годовщины со дня подписания Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод 1950 года.

Он сказал: «Очевидно, что и Верховной Раде, и Кабинету министров, нам всем совместно необходимо немедленно принять меры относительно обязательств Украины перед Советом Европы».

«Нам нужно добиться снятия мониторинга с Украины, потому что это явно ненормальная ситуация, когда председательствующая в Комитете министров Совета Европы (Украина будет председательствовать с 3 мая 2011 года – УНИАН) страна сама находится под мониторингом», - сказал В.ЛИТВИН.

Он также отметил необходимость разработки в Украине целостной концепции национальной политики в сфере прав человека, а также введения в практику экспертизы законопроектов и других нормативно-правовых актов на предмет соответствия Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод 1950 года.

По мнению В.ЛИТВИНА, все вопросы, которые возникают в разных странах относительно выполнения Конвенции, можно было бы обсудить на конференции высокого уровня государств - членов Совета Европы и, «очевидно, ее стоило бы провести в Украине во второй половине 2011 года».