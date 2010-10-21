За взятку задержан директор ПТУ

В Черкассах за получение взятки задержан директор государственного профессионально-технического учебного заведения.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью УМВД Украины в Черкасской области, правонарушителя задержали сотрудники Государственной службы борьбы с экономической преступностью областного УМВД.

Директор требовал и получил 4,2 тыс. грн взятки от жителя Черкасс за выдачу ему двух удостоверений на право выполнения работ, связанных с повышенной опасностью.

Прокуратура Черкасской области возбудила в отношении злоумышленника уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.