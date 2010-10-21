За взятку задержан директор ПТУ
23:46, 21 октября 2010Общество
1009 0
Сообщение из Черкасс
В Черкассах за получение взятки задержан директор государственного профессионально-технического учебного заведения.
Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью УМВД Украины в Черкасской области, правонарушителя задержали сотрудники Государственной службы борьбы с экономической преступностью областного УМВД.
Директор требовал и получил 4,2 тыс. грн взятки от жителя Черкасс за выдачу ему двух удостоверений на право выполнения работ, связанных с повышенной опасностью.
Прокуратура Черкасской области возбудила в отношении злоумышленника уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter