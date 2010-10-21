Экс-чиновнику Минобороны дали 8 лет

14:41, 21 октября 2010
Общество
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За незаконное отчуждение 27 военных городков

За незаконное отчуждение 27 военных городков приговорен к 8 годам лишения свободы директор филиала Центрального специализированного строительного управления Министерства обороны Украины "Укроборонбуд".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, соответствующий приговор вынес подсудимому вчера Шевченковский районный суд Киева.

Как выяснилось в ходе следствия, указанный руководитель на протяжении 2006 года, превышая служебные полномочия, не получив разрешения министра обороны Украины и согласования соответствующего структурного подразделения министерства, заключил от имени Минобороны ряд договоров с коммерческими структурами о совместном строительстве на территории военных городков по всей территории Украины. При этом как пай Министерства обороны Украины вносились объекты недвижимости, на территории которых планировалось строительство. В дальнейшем должностным лицом подписывались соглашения о компенсации коммерческими структурами стоимости пая Министерства обороны Украины и актах о передаче военных городков и отдельных сооружений этим коммерческим структурам.

Вследствие этих действий 27 объектов недвижимости рыночной стоимостью свыше 101 млн. грн. незаконно вышли из владения Министерства обороны Украины.

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