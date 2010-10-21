В Тернополе предприниматели пробились на сессию облсовета

Около 400 лиц пикетируют в Тернополе областной совет и облгосадминистрацию.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции протеста держат плакаты с надписями: «Державо, підтримай малий и середній бізнес», «Невже ми не потрібні державі?», «Ні касовим апаратам», «Мы за єдиний податок», а также флаги партий «За Украину!», «Фронт Змін», «Свобода» и КУН.

В своих выступлениях пикетирубщие критикуют проект Налогового кодекса, а также выступают против изменений закона о языках. Председатель ассоциации предпринимателей Тернопольской области Олег ЗАГОРОДНЫЙ в разговоре с корреспондентом УНИАН заметил, что предприниматели, организовавшие пикет, отмежевываются от политических партий, которые также пришли на акцию. «Они увидели, что 6 октября нас здесь было несколько тысяч и решили сегодня этим воспользоваться», - отметил он и добавил, что предприниматели поддерживают требования общества относительно языкового вопроса. По его словам, участие в пикете принимают члены ассоциации предпринимателей Тернопольской области, независимого совета предпринимателей Тернопольщины, организаций, отстаивающих интересы предпринимателей «Защита справедливости» и «Общественная альтернатива», а также таксисты, представители торговых центров и универмага. Предприниматели выдвинули требования к Верховной Раде остановить вступление в силу Налогового кодекса, организовать встречу народных депутатов в их избирательных округах с представителями малого бизнеса с целью учесть предложения последних, а также назначить в Верховной Раде открытые слушания по вопросам доработки Налогового кодекса с привлечением представителей предпринимательства.

Сейчас представителей пикетирующих пригласили на сессию областного совета, на которой запланировано принять обращение к руководству государства о недопустимости принятия нового Налогового кодекса.