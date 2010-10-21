В Днепропетровске в райотделе милиции умер мужчина

20 октября в Амур-Нижнеднепровском райотделе милиции Днепропетровска внезапно умер мужчина, вызванный для дачи показаний о похищении изделий из черных металлов из одной из промышленных баз.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД в Днепропетровской области, мужчине, который был охранником указанной базы, около 11.00 стало плохо. “Сотрудники райотдела немедленно вызывали “скорую помощь”, врач которой констатировал биологическую смерть вышеуказанного гражданина”, - отмечается в сообщении.

„Во время осмотра тела умершего следователем прокуратуры района вместе с судебно-медицинским экспертом телесные повреждения на нем не обнаружены. При опросе второго охранника было установлено, что во время пребывания в райотделе внутренних дел работники милиции неправомерных действий ни к нему, ни и к умершему не применяли. Кроме того, сослуживец говорил ему, что он себя плохо чувствует, а именно - жаловался на боли в груди”, - отмечается в сообщении ЦОС.