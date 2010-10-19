Недалеко от Чернигова двое подростков убили таксиста.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе общественных связей Управления МВД в Черниговской области.

В дежурную часть Черниговского райотдела милиции поступило сообщение, что в селе Лопатин Киселевского сельского совета на обочине дороги обнаружен автомобиль такси и мертвый мужчина рядом. По тревоге был поднят личный состав райотдела, на место направленные следственно-оперативные группы райотдела и УМВД области, прибыло руководство УМВД и Черниговского райотдела.

Установив личность погибшего, оперативники выяснили, что в тот вечер таксист получил вызов в Киселевку для отвоза пассажира в Чернигов. Но пока таксист прибыл в населенный пункт, клиент уехал другим транспортом, и диспетчер передал водителю, чтобы он возвращался назад.

По пути в Чернигов таксист подобрал двух подростков, которые попросили подвезти их к селу Лопатин, рядом с Киселевкой. Подъезжая к селу, пассажиры попросили съехать на обочину, где парень с заднего сидения выстрелил водителю в голову из ружья, которое перед этим было замотано в куртку. Подростки вытянули тело водителя и пытались завести автомобиль, но безрезультатно. Затем вернулись домой, в Киселевку. По пути выбросили окровавленные вещи и ружье, которое один из ребят похитил у сожителя своей матери.

По информации правоохранителей, версия о причастности несовершеннолетних к преступлению рассматривалась, но была второстепенной, поскольку, ввиду жестокости убийства, оперативники искали опытных бандитов. Одного из злоумышленников установил местный участковый инспектор милиции. Другого задержали сотрудники уголовного розыска Черниговского райотдела милиции.

Оба подростка учатся в аграрном лицее. Два года назад они уже были условно осуждены за кражу из магазина в селе Сокиринцы Сребнинского района, где учатся. В течение испытательного срока вновь совершили правонарушение, поэтому в декабре их должны были отправить в колонию.

Один из подростков – житель Нежина, сирота, воспитывался в интернатах, другой попал в интернат в 13 лет (его мать лишили родительских прав из-за антисоциального образа жизни). Он дважды в месяц приезжал к матери в Киселевку.

По факту убийства следственный отдел Черниговского райотдела внутренних дел возбудил уголовное дело по признакам ст. 115 ч. 2 Уголовного Кодекса Украины (преднамеренное убийство, совершенное из корыстных побуждений), которой предусмотрено лишение свободы на срок от 12 до 15 лет или пожизненное заключение.