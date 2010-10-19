Экспортеры приостановили закупку зерна
До выяснения ситуации
Экспортно ориентированные компании, работающие на рынке зерновых в Украине, практически полностью приостановили закупки.
Об этом УНИАН сообщили в ИА "АПК-Информ".
Согласно сообщению, основная причина прекращения закупок – ожидание разъяснения ситуации относительно порядка распределения квот, а также уточнения дальнейших «правил игры».
Операторы рынка сообщают, что с 15 октября т.г. Государственная таможенная служба Украины вновь без предъявления каких-либо официальных документов предприняла меры по ограничению экспорта зерна, хотя в самом ведомстве это отрицают.
В то же время сообщается, что задержке подверглись даже «затаможенные» суда (инцидент имел место в Херсоне).
По мнению участников рынка, до момента распределения квот активизации экспортной торговли в Украине ожидать не стоит.
Как сообщал УНИАН, 19 октября т.г. в Украине вступило в силу постановление о введении квот на экспорт зерна.