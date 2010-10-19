В Севастополе предприниматели перекрыли движение транспорта

Около 300 севастопольских представителей малого и среднего бизнеса сегодня во время акции протеста против предложенного властью проекта Налогового кодекса, перекрыли движение автотранспорта по одной из центральных улиц города.

Как передает корреспондент УНИАН, к такому шагу, сопровождавшемуся скандированием: «Позор!», «Платить не будем!», предприниматели, вначале просто проводившие пикет, прибегли в знак несогласия с тем, что к ним не вышли представители власти. В частности, предприниматели выступили против решения центральных властей повысить платежи в Пенсионный фонд Украины.

В результате, в перерыве работы сессии горсовета к пикетчикам вышел председатель Севастопольской городской государственной администрации, депутат горсовета Валерий САРАТОВ и пообещал довести их требования до руководства страны. После этого проезд для транспорта по улице Ленина был возобновлен.

В.САРАТОВ, отвечая на вопрос журналистов «Удалось ли достичь консенсуса с предпринимателями?» сказал: «Это моя обязанность - собрались люди, надо с ними общаться, надо выходить на диалог». Кроме того, он взял на себя «обязательство довести точку зрения пикетирующих до ведома Президента Украины, Верховной Рады, Кабинета министров Украины». Вместе с тем, он не согласился с такой формой протеста как перекрытие движения транспорта.