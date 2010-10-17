Тимошенко: закон о языках лишь разъединит общество

Лидер партии "Батьківщина" Юлия ТИМОШЕНКО заверяет, что ее фракция будет препятствовать принятию нового закона о языках.

Об этом она заявила сегодня во время пресс-конференции по окончанию съезда партии, передает корреспондент УНИАН.

"Мы будем всеми силами, в том числе парламентскими, защищать страну от введения второго государственного языка", - сказала она.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, власть настаивает на принятии данного закона для того, чтобы отвлечь внимание людей от других неотложных социально-экономических проблем.

Кроме того, убеждена она, принятие данного закона лишь разъединит общество. "Единый государственный украинский язык не мешает свободному развитию других языков в Украине", - прибавила Ю.ТИМОШЕНКО.