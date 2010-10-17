Анне Герман после инфаркта запретили двигаться

Заместителю главы Администрации Президента Украины Анне ГЕРМАН после инфаркта врачи запретили двигаться. Об этом рассказал ее муж Сергей ГЕРМАН, передает ТСН.

“Я только что у нее был. Врачи не позволяют ей двигаться. Но если бы это зависело от нее, она бы уже встала с кровати”, - сообщил муж.

Он отказался прогнозировать, когда ее выпишут с больницы.

“Не знаю. У нас же стоит попасть в больницу, и ты уже себе не принадлежишь - все будут решать врачи. А они уклоняются от ответа. Думаю, надолго лечение не затянется. К счастью, болезнь удалось быстро локализовать, ей своевременно сделали стентирование”, - отметил С.ГЕРМАН.

Он сообщил, что за эти дни его жене несколько раз звонил Виктор ЯНУКОВИЧ, интересовался ее состоянием.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 14 октября А.ГЕРМАН госпитализировали в клинику Государственного управления делами "Феофания". Там ей провели ангиографию - обследование, которое обнаружило инфаркт.