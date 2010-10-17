Анне Герман после инфаркта запретили двигаться
Но если бы зависело от нее, уже бы встала
Заместителю главы Администрации Президента Украины Анне ГЕРМАН после инфаркта врачи запретили двигаться. Об этом рассказал ее муж Сергей ГЕРМАН, передает ТСН.
“Я только что у нее был. Врачи не позволяют ей двигаться. Но если бы это зависело от нее, она бы уже встала с кровати”, - сообщил муж.
Он отказался прогнозировать, когда ее выпишут с больницы.
“Не знаю. У нас же стоит попасть в больницу, и ты уже себе не принадлежишь - все будут решать врачи. А они уклоняются от ответа. Думаю, надолго лечение не затянется. К счастью, болезнь удалось быстро локализовать, ей своевременно сделали стентирование”, - отметил С.ГЕРМАН.
Он сообщил, что за эти дни его жене несколько раз звонил Виктор ЯНУКОВИЧ, интересовался ее состоянием.
Как сообщал УНИАН, в ночь на 14 октября А.ГЕРМАН госпитализировали в клинику Государственного управления делами "Феофания". Там ей провели ангиографию - обследование, которое обнаружило инфаркт.