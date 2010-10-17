Экспорт зерна из Украины прекращен

Во всех украинских портах снова началась блокада судов с зерном.

Как сообщает Украинская зерновая ассоциация (УЗА), поручение остановить отгрузку зерновых дало руководство Государственной таможенной службы.

По данным УЗА, начиная с субботы, 16 октября, таможенная служба не выпускает из портов даже уже загруженные суда.

В УЗА негативно расценивают такие действия, поскольку запрещение на отгрузку зерна осуществляется без опубликования Кабинетом министров соответствующего постановления.

Как сообщалось, Украинская зерновая ассоциация считает, что ограничения на экспорт в ближайшее время, как минимум, до нового года, не нужны, поскольку в Украине хороший урожай. Как считают в УЗА, 15 млн. тонн зерна можно отправлять на экспорт, а на сегодняшний день даже треть этого объема не экспортирована. УЗА обратилась с официальным письмом к премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ, в котором заявила о том, что категорически против введения каких-либо ограничений на экспорт.