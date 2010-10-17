Янукович поздравляет жителей Бучача

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ направил поздравления жителям Бучача Тернопольской области по случаю 750-летия со дня основания города.

“Бучач - одна из самых ярких звезд в историческом созвездии вашего края, где почти каждый город или городок своими корнями достигает глубин княжеских или казацких времен”, - говорится в приветствии главы государства, размещенном на его сайте.

Как отметил В.ЯНУКОВИЧ, “на весь мир и на все времена прославил Бучач его уроженец, лауреат Нобелевской премии в области литературы Шмуэль Йозеф Агнон. Свои лучшие работы выдающийся скульптор Иоанн Пинзель создал именно в Бучаче”.

По убеждению Президента, Бучач с его старинной архитектурой, живописной замковой горой и утонченной ратушей, которую специалисты за смелое архитектурное решение признают одним из самых выдающихся строений XVIII века, имеет огромный потенциал для развития туристической отрасли.

“Уверен, что наибольшие достижения города еще впереди. Ваш героический труд, патриотизм будут способствовать превращению Бучача в город эффективного ведения хозяйства, высокой культуры жизни и духовного развития”, - подчеркнул Президент и пожелал жителям города крепкого здоровья, добра, любви, уверенности в будущем.