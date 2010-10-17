Прогноз погоды на 18 октября

Завтра, 18 октября, в Украине сохранится дождливая погода, днем до 13° тепла.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, на высокогорье Карпат ночью ожидается дождь с мокрым снегом; ночью в южной части умеренный дождь. Днем в северных и большинстве центральных областей без существенных осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, днем 8-13°; в южной части и на Закарпатье ночью 4-9° (на побережье морей местами до 12°), днем 11-16° (в Крыму 14-19°); на высокогорье Карпат ночью около 0°, днем 3-8° тепла.

В столице и Киевской области ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 1-6°, днем 8-13° тепла, в Киеве ночью 3-5°, днем 9-11° тепла.