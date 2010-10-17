Топ-менеджер "Газпрома" погиб от выстрела в голову

На западе Москвы обнаружено тело заместителя начальника финансово-экономического департамента компании "Газпром" Сергея Клюки. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, топ-менеджер скончался от пулевого ранения в голову. Труп обнаружили в стоявшем на улице автомобиле покойного.

В то же время, РосБизнесКонсалтинг сообщает, что машина стояла в гараже. На месте происшествия милиционерам также удалось найти пистолет CZ-75.

По предварительной версии, Клюка покончил с собой. Однако по данным портала Life News, он вышел из дома около пяти утра, намереваясь встретить своего брата на одном из столичных вокзалов. Через несколько часов брат приехал домой к одному из сотруднику "Газпрома" и рассказал, что тот его не встретил, после чего семья обратилась в милицию. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов и обнаружили Клюку мертвым в стоящем в гараже автомобиле, пишет Лента.ру.