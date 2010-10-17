Учрежден «Всемирный форум буковинцев»

Представители украинского, румынского, молдавского, еврейского, польского, армянского, немецкого и российского национально-культурных обществ создали черновицкую областную общественную организацию «Всемирный форум буковинцев».

Как передает корреспондент УНИАН, по словам инициаторов создания форума, главными задачами ОО «Всемирный форум буковинцев» станет налаживание постоянных связей края с выходцами из Буковины, защита национальных, интеллектуальных и духовных ценностей края и эффективное использование потенциала буковинцев во всем мире. Общественная организация ставит целью способствовать консолидации буковинского сообщества, развития его этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности.

Возглавил «Всемирный форум буковинцев» председатель Общества «Украинский Народный Дом в Черновцах» Владимир СТАРИК, его заместителями стали председатель общества румынской культуры им.Михая Эминеску Василий БИКУ и председатель межрайонного общества молдавской культуры Юрий СТАДНИЧУК.

По словам председателя Еврейской общины Черновицкой области Льва КЛЕЙМАНА и председателя областного отделения ВОО «Русское движение Украины» Вячеслава ОНЕГИНА, создание такой общественной организации назрело давно, и отныне ее деятельность будет «консолидировать всех буковинцев, независимо от этнической принадлежности или других отличий». Руководитель областного Общества польской культуры имени А.Мицкевича Владислав СТРУТИНСКИЙ отметил необходимость налаживания более тесного сотрудничества вновь созданной организации с другими объединениями буковинцев в разных государствах.

Участники учредительногох собрания обратились ко всем национально-культурным обществам области с предложением войти в состав вновь созданной организации на правах коллективных членов. Они также приняли решение обратиться в органы краевой власти с предложением провести в следующем году в Черновцах Всемирный форум буковинцев, инициатива проведения которого вынашивалась еще с 2008 года, но так и не была реализована в связи с введением в области чрезвычайного положения в результате стихийного наводнения.