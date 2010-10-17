Освящен храм Иоанна Богослова
01:46, 17 октября 2010Общество
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Сообщение из Житомирской области
В селе Любар Любарского района Житомирской области освящен новый храм Украинской Православной Церкви Киевского патриархата.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в сельсовете села Новый Любар.
В торжествах по этому поводу приняли участие архиепископ Житомирский и Овруцкий ИЗЯСЛАВ, община села, духовенство, представители властей района и депутатского корпуса Житомирского облсовета.
Церковь построена за период с 2005 по 2010 годы на средства общины и спонсоров.
После торжественного богослужения и освящения церкви Иоанна Богослова в селе состоялось многолюдное крестное шествие.
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