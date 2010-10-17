Освящен храм Иоанна Богослова

В селе Любар Любарского района Житомирской области освящен новый храм Украинской Православной Церкви Киевского патриархата.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в сельсовете села Новый Любар.

В торжествах по этому поводу приняли участие архиепископ Житомирский и Овруцкий ИЗЯСЛАВ, община села, духовенство, представители властей района и депутатского корпуса Житомирского облсовета.

Церковь построена за период с 2005 по 2010 годы на средства общины и спонсоров.

После торжественного богослужения и освящения церкви Иоанна Богослова в селе состоялось многолюдное крестное шествие.