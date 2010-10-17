Открылась детская телестудия

Общественная организация «Детское телевизионное творческое объединение «mini TV» в Виннице открыло детскую студию.

Как сообщила УНИАН директор ОО «Детское телевизионное творческое объединение «mini TV» Ирина БОНДАРЧУК-ПОЛТАВЕЦ, это – вторая официально зарегистрированная в Украине студия.

В общей сложности организация объединила около 50 детей разного возраста, которые уже больше года осваивают азы тележурналистики.

За этот период дети создали ряд социальных проектов, которые побеждали в различных конкурсах.

«За этот год наши дети создали и показали Украине свои социальные проекты. Была задача – сделать определенную видеоработу по любому направлению и дети изъявили желание создать социальную рекламу и ролик «Не может заснуть малыш». Он вышел в эфир в День защиты детей», - рассказала И.БОНДАРЧУК-ПОЛТАВЕЦ.

Содержание ролика таково: маленькая девочка не может уснуть ни с какой из своих игрушек, и только когда пришла мама – ребенок заснул. После этого на экране появляется надпись: «В Украине 32 тысячи детей, которые не могут уснуть... Они ждут свою маму!»

Во время презентации детской студии были продемонстрированы работы детей, которые с удовольствием рассказывают о своих увлечениях. «Я выбрала для себя направление телеведущей и учусь здесь уже второй год. Я планирую связать свою будущую профессию именно с журналистикой», - рассказала 16-летняя школьница Ангелина ЦЕХУН.

Посетила мероприятие заведующая видеомонтажной лабораторией, преподаватель детской телестудии «Юнь» Киевского дворца детей и юношества, главный режиссер Фестиваля «Хрустальные истоки» Елена ЗЕЛЕНСКАЯ, отметившая профессионализм детских работ. Она также подарила в честь открытия детской студии куклу-берегиню и учебную литературу.