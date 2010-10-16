В Украинке устроят веломарафон

В воскресенье, 17 октября, в 10.00 в городе Украинка Обуховского района Киевской области с целью популяризации здорового образа жизни, а также по случаю 66-й годовщины освобождения Киевской области от немецко-фашистских захватчиков, состоится веломарафон.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской областной государственной администрации, мероприятие организовано под патронатом председателя Киевской ОГА Анатолия ПРИСЯЖНЮКА.

Программой праздничных мероприятий предусмотрено проведение разнообразных спортивных конкурсов, эстафет и концерта при участии отечественных звезд эстрады.