Псевдоагитаторы обворовывают квартиры в Полтаве
14:37, 16 октября 2010Общество
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Милиция просит быть бдительными
В Полтаве псевдоагитаторы обворовывают квартиры.
Об этом на пресс-конференции сообщил начальник Полтавского городского управления УМВД Владимир ДИДЫК.
По его словам, неизвестные лица, под предлогом агитации за политическую партию, попадают в помещения граждан и пока хозяева «вникают» в предвыборную программу одного из кандидатов, ловкачи в это время «подбирают» ценности и быстро исчезают.
«От мошенничества с политическим подтекстом уже успели пострадать несколько полтавчан. Я призываю общественность не впускать в свои жилища незнакомцев и быть осмотрительными, поскольку опасность обмана может подстерегать людей везде, даже в собственном доме», - сказал В.ДИДЫК.
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