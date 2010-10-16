Псевдоагитаторы обворовывают квартиры в Полтаве

В Полтаве псевдоагитаторы обворовывают квартиры.

Об этом на пресс-конференции сообщил начальник Полтавского городского управления УМВД Владимир ДИДЫК.

По его словам, неизвестные лица, под предлогом агитации за политическую партию, попадают в помещения граждан и пока хозяева «вникают» в предвыборную программу одного из кандидатов, ловкачи в это время «подбирают» ценности и быстро исчезают.

«От мошенничества с политическим подтекстом уже успели пострадать несколько полтавчан. Я призываю общественность не впускать в свои жилища незнакомцев и быть осмотрительными, поскольку опасность обмана может подстерегать людей везде, даже в собственном доме», - сказал В.ДИДЫК.