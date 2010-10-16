По случаю закрытия сезона в «Парке Киевская Русь» состоится шоу

В «Парке Киевская Русь» (с. Копачев Обуховского района Киевской обл.) завтра состоится торжественное закрытие ІІІ международного историко-культурного фестиваля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Парка, в честь закрытия сезона, на территории киевского Детинца соберутся участники фестиваля - представители клубов исторической реконструкции, чтобы снова продемонстрировать посетителям свое мастерство, мужество и отвагу.

«На закрытие сезона мы подведем итоги года и организуем шоу, которое соберет в себе все то лучшее, что было показано зрителям во время ІІІ международного фестиваля «Парк Киевская Русь», - обещают организаторы.

В программе праздничного дня: трюковое шоу, спектакль клубов ролевого моделирования, средневековые забавы, богатырские игры, представление детского театра и анимационная программа от театра "Парк Киевская Русь". Также зрителям предложат конкурсы, катание на лошадях, мастер-классы по народным ремеслам и ярмарку мастеров. Завершится фестиваль праздничным фейерверком.

Как сообщили организаторы фестиваля, в этом году в мероприятиях «Парка Киевская Русь» приняли участие более 9000 представителей клубов исторических реконструкций из Украины, России, Беларуси и зарубежья.

Напомним, что III международный фестиваль «Парк Киевская Русь» в этом году претендует на звание самого длительного мероприятия культурного характера в Украине и во всем мире. Открытие фестиваля состоялось 24 апреля.

Справка УНИАН. Центр культуры и истории «Парк Киевская Русь» строится в селе Копачев Обуховского района, в 34-х километрах от Киева. Создание «Парка» инициировала благотворительная организация «Славянский фонд». В настоящее время на территории 10 га воспроизводится Детинец (Кремль) Киева времен V-XIII веков в масштабе 1:1 с максимальной исторической достоверностью.

Первый этап строительства планируется завершить к Евро-2012, а весь проект – через 7-9 лет. Эксперты называют «Парк Киевская Русь» культурной столицей восточнославянской цивилизации. Творцы же ожидают, что по окончании строительства Парк станет туристической Меккой Украины.