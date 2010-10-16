Кабмин отменил часть платных услуг для студентов (список)

Кабинет министров Украины на заседании 12 октября изменил постановление №796 от 27 августа 2010 года “Об утверждении перечня платных услуг, которые могут предоставляться учебными заведениями, другими учреждениями и заведениями системы образования, принадлежащими к государственной и коммунальной форме собственности”, изъяв ряд положений.

Текст соответствующего постановления № 939 «О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 27 августа 2010 г. №796» размещен на Правительственном портале.

В частности, правительство отменило платные услуги за проведение пробного внешнего независимого оценивания, осуществление учебным заведением итогового контроля во время перевода в соответствии с законодательством студента, курсанта из одного учебного заведения в другое в случае наличия отличий в учебных планах по направлению подготовки или специальности, по которым студент, курсант учился раньше, и учебных планах по направлению подготовки или специальности, по которым студент, курсант будет учиться. Это касается перечня дисциплин, объема часов или форм итогового контроля во время изучения одинаковых дисциплин, содержания дисциплины, по которой студент, курсант был оценен по предыдущему месту учебы, и соответствующей дисциплины учебного плана, по которому студент, курсант будет учиться, восстановлении на учебу студента, курсанта, который был отчислен, при условии самостоятельного изучения им дисциплин (предметов).

Также Кабмин изъял из постановления №796 положение об оплате проведения лабораторных занятий для студентов, курсантов в случае, когда такие занятия пропущены без уважительных причин, а также за предоставление в пользование документов из читальных залов и отделов хранения фондов сверх установленных учебными заведениями сроков, в частности в нерабочее время (вечерние и ночные часы, выходные, праздничные дни, каникулы), изъятий и реализации части библиотечного фонда, который не используется, дублетных документов, предоставления в пользование документов на залоговой и компенсационной основе (в случае обслуживания пользователей, которые не учатся и не работают в соответствующем учебном заведении.

Кроме того, не будет оплачиваться выдача архивных справок, выписок из учебных планов, административных справок лицам, которые отбывают за границу.