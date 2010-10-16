Милиция ищет у правозащитника порнографию за май месяц

В квартире координатора Винницкой правозащитной группы Дмитрия ГРОЙСМАНА сегодня милиция провела обыск.

Как сообщил УНИАН по телефону сам Д.ГРОЙСМАН, он узнал о том, что в его квартире и в офисе Винницкой правозащитной группы происходит обыск, около 10.00 утра, когда находился в Киеве.

В Украинском Хельсинском союзе по правам человека УНИАН сообщили, что обыск проводился по постановлению судьи Ленинского района Винницы.

Также, по сообщению УХС, обыск милиция проводила в рамках расследования уголовного дела, возбужденного за распространение порнографии через блог Д.ГРОЙСМАНА. Речь идет о посте в блоге от 2 мая, где установлен ролик с сервиса YouTube.com.

Во время обыска изымались все носители информации, документы и другие предметы.

Поскольку сам упомянутый ролик с YouTube является легко доступным, и был распространен другим человеком, то, по мнению правозащитников, он (ролик), скорее всего, был формальной причиной для доступа к информации правозащитной группы.

Д.ГРОЙСМАН в телефонном разговоре с корреспондентом УНИАН также отметил, что основная причина обыска – его правозащитная деятельность. "Это - однозначно", - сказал он.